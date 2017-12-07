«الفيكتوري تيم» تثمن دعم ولي عهد دبي

دبي (الاتحاد)

أكد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم أن استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي مؤسسة الفيكتوري تيم لفريق فيكتوري -اكس كات- بطل العالم 2017 يعد دافعا جديدا لمواصلة طريق الانتصارات والبطولات العالمية في رياضة الزوارق السريعة ورفع علم الدولة عالياِ في المحافل الدولية والترويج لدبي.

ووجه حريز المر محمد بن حريز شكر وتقدير مجلس الإدارة والطاقم الفني والإداري والمتسابقين إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على استقباله الأبطال المتوجين باللقب العالمي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على حضوره الاستقبال وتقديم التهنئة للفريق مؤكدا أن هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة يمثل الدافع لفرق المؤسسة لمواصلة المسيرة وتحقيق الكثير من النجاحات مستقبلا.

وأضاف: كلمات سمو ولي عهد دبي ستبقى في ذاكرة الجميع ونبراسا يحتذى به، عندما قال سموه إن الإمارات بشبابها وأبنائها قادرة على المنافسة في جميع المحافل والإبداع والابتكار، وإشادته بالنجاحات التي سطرتها المؤسسة منذ تأسيسها والتي تتواصل بقوة في الحاضر حيث طوق أعناق أمراء البحار بلقب جديد عندما قال للأبطال سالم علي العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 واحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 33 (انتم أسياد البحار).

من جانب آخر، شهد مقر المؤسسة أمس الأول احتفالية ابتهاجا بإنجاز زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي واللذين توجا باللقب العالمي برصيد 174 نقطة كما فاز طاقم الزورق بصدارة الترتيب العام لسباق أفضل زمن برصيد 121 نقطة.

وعبر المجلس عن سعادته باللقب الكبير في لوحة تلاحم مع المتسابقين والجهازين الفني والإداري، حيث اجتمعت أسرة المؤسسة احتفالية لقطع تورتة الاحتفال والتي أعدت خصيصا للاحتفال بالأبطال وكل المساهمين في الإنجاز التاريخي وإضافة اللقب السادس على التوالي لخزينة الكؤوس في مبني المؤسسة.