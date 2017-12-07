«ع ج مساري» تتصدر المهرات بـ 91.3 نقطة

محمد حسن (الشارقة)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» بنسخته الرابعة عشرة، والذي يقام في الساحة الخارجية لنادي الشارقة للفروسية والسباق، وينظمه النادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية إسطبلات القاسمي، ومرابط الزبير، والصقران، والبداير، والإمارات، ومستشفى الشارقة للخيول، ومربط دبي للخيول العربية وتلفزيون الشارقة. كما شهد الافتتاح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومحمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد غانم مدير مربط عجمان وعدد كبير من الملاك والمربين. وتصدرت المهرة «ع ج مساري» لمربط عجمان القسم (أ) في الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، محققة 91.8 نقطة ونالت المركز الثاني المهرة «دي غاليه» لمربط دبي برصيد 91.3 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى المهرة «دي غرام» وهي أيضاً لمربط دبي وحصلت على 90.8 نقطة.

ويشارك في المهرجان الذي يختتم مساء الغد 284 جواداً من خيول الإنتاج المحلي من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.‬

وتبدأ عروض اليوم الثاني للبطولة في الثالثة عصراً بالشوط الرابع للأمهار بعمر سنة واحدة مقسماً لثلاث فئات (أ، ب) برعاية مستشفى الشارقة للخيول، ومربط دبي للخيول العربية، يليه الشوط الخامس المخصص للأمهار بعمر سنتين ومقسم لفئتين (أ، ب) برعاية مربط البداير، ومربط الزبير، يليه الشوط السادس للأمهار بعمر ثلاث سنوات برعاية مربط الإمارات.