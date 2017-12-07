ماجد الجهوري بطل دراجات سيح السلم

رضا سليم (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، منافسات سباق سيح السلم الأول للدراجات الهوائية للفردي والفرق للمواطنين الهواة، الذي أقيم أمس في مضمار دبي للدراجات بمنطقة سيح السلم، كما تابع السباق، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة 58 دراجاً من 8 فرق.

وأحرز ماجد الجهوري دراج فريق ربدان من أبوظبي بالمركز الأول، بعدما قطع مسافة 128 كلم في زمن قدره 3:13:24 ساعة، وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، راشد محمد حسن من فريق تريك دبي وحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف درهم، وحصل ياسر جمعة البلوشي من فريق بي أر على المركز الثالث، ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، فيما حصل فريق إكسبو 2020 على المركز الأول على مستوى الفرق.

وقام الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اللجنة العليا المنظمة، مدير البطولة وعمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة على مستوى الفردي والفرق.

من جانبه، أكد الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم أن السباق حقق نجاحاً كبيراً في ظل الأجواء الجميلة، في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ما ضاعف هذا النجاح وكان دافعا معنويا للجنة المنظمة وللمشاركين، ما يزيدنا إصراراً على تحقيق المزيد من النجاحات في السباقات المقبلة.