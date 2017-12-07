أوراوا يتدرب خلف «الأسوار المغلقة»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أغلق أوراوا الياباني تدريب أمس، بالملاعب الفرعية لمدينة زايد الرياضية، أمام وسائل الإعلام، واستغراق المران الثالث للفريق في العاصمة أبوظبي ساعتين. وبدا واضحاً الحرص على عدم دخول أي كاميرات إلى المران، رغم أن الإعلاميين توقعوا أن يكون التدريب مفتوحاً في أول ربع ساعة، إلا أن تاكافومي هوري مدرب الفريق رفض وجود أحد في الملعب.

ورغم محاولة معرفة بعض التفاصيل، عن أجواء المران وما تخلله، إلا أن الجانب الياباني نجح في إخفاء المعلومات كافة، ويأتي ذلك بعد أن حسم الجزيرة بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء أمس الأول، وبالتالي مواجهة أوراوا بطل آسيا مساء غد، على استاد مدينة زايد الرياضية.

وحضر هوري مباراة الجزيرة واوكلاند سيتي، بصحبة الجهاز الفني المعاون، للوقوف على مواطن القوة والضعف لدى «فخر أبوظبي»، كما شهد مقر إقامة أوراوا محاضرة خاصة للاعبين، تركزت المنافس الجزراوي، حيث يتطلع الفريق الياباني إلى تجاوز عقبة «فخر أبوظبي» وبالتالي يضرب موعداً مع ريال مدريد في نصف النهائي المحدد له الأربعاء المقبل باستاد مدينة زايد.

وتبدو فرص مشاركة البرازيلي رافايل داسيلفا مهاجم أوراوا أمام الجزيرة غير مؤكدة، حيث خضع اللاعب لتدريبات منفردة في مران مساء أمس الأول، وبدا واضحاً معاناته من الإرهاق، كما دا سيلفا نفذ البرنامج نفسه في مران الأمس.