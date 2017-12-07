«الخطة اليابانية» سر عبور «المحطة النيوزيلندية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم أن لقاء أوراوا الياباني بطل قارة آسيا احتاج من الجزيرة الفوز على أوكلاند سيتي كخطوة أولى، ليكون طرفاً ثانياً في هذ المباراة، إلا أن الهولندي تين كات لعب على تحفيز لاعبيه وجهازه المعاون من خلال تجهيز برنامج الاستعدادات لخوض لقاء بطل آسيا قبل انطلاق مباراة أوكلاند بيومين، في إشارة منه إلى ثقته في تحقيق الفوز على الفريق النيوزيلندي في مستهل لقاء الفريق في كاس العالم للأندية.

تنبؤات تين كات وثقته في لاعبيه كانت عند محلها، بل ولعبت دوراً هاماً في تحقيق الفوز، حيث ضاعفت من ثقة لاعبي «فخر أبوظبي» في أنفسهم خاصة لاعبي الدفاع الذين صالوا وجالوا خلال هذه المواجهة الصعبة وكانوا عند حسن الظن بهم.

وأكد حسين سهيل مدير الفريق، أن تجهيز تين كات لبرنامج الإعداد لفريق أوراوا كان بمثابة المفاجأة بالنسبة لنا جميعاً، ولكنه أعطانا قوة دفع غير محدودة، كما أدخل في نفوس الجميع طاقة مضاعفة من أجل تحقيق الفوز في اللقاء، الأول أمام أوكلاند سيتي وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وعبر سهيل عن سعادته البالغة في تحقيق النصر الأول للجزيرة في لقاء الافتتاح، مؤكداً أن تحقيق الفوز في أول ظهور عالمي يؤكد أن الجزيرة دائماً عند حسن الظن به، وأعرب مدير فريق الجزيرة، عن فرحه الشديد بلاعبيه وبما قدموه خلال اللقاء، مؤكداً أن الجميع شاهد الروح القتالية العالية التي أدى بها كل لاعب وتحامل المصابين على أنفسهم من أجل تشريف وطنهم وناديهم. وشدد على أن روح الرجل الواحد هي السبب المباشر في تحقيق الفوز في مواجهة أوكلاند سيتي.

واعترف سهيل أن المباراة كانت صعبة، خاصة وأن المنافس متمرس في هذه البطولة، مشيراً إلى أن الأداء الرجولي، وكذلك الانضباط الدفاعي وتألق خصيف كلها أسباب ساهمت في الحفاظ على الفوز.

وعن لقاء أوراوا المقبل قال: من دون شك سنواجه فريقاً كبيراً متخماً بالنجوم، لكن الجزيرة قادر على تشريف الوطن، والجميع سيقاتل من أجل المضي قدماً في طريق النجاح، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات قادر على التعامل مع مثل هذه المواجهات الكبيرة.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجزيرة في مشواره المقبل، داعياً جماهير النادي بمساندة الفريق بقوة، وأعرب عن ثقته في حضور جيد للجماهير في أبوظبي معقل الفريق، وشدد على أن الحضور الجماهيري دائماً ما يكون له أثر جيد على الأداء داخل الملعب، خاصة وأن لاعب الكرة يحصل على قوة مضاعفة من المدرجات بالتشجيع والمساندة القوية، التي تساعده دائما على التألق داخل المستطيل الأخضر.