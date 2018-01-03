العالَم.. أن تريد

«العالَم إرادة وتمثُّلًا » Die Welt als Wille und Vorstellung هو عنوان العمل الرئيس لأرتور شوبنهاور الذي يحوي مجمل فلسفته، ويعد من الروائع الخالدة في تاريخ الفلسفة. وعلى الرغم من أن شوبنهاور قد كتب أعمالًا أخرى بالغة الأهمية، لعل أهمها كتاب «الحواشي والبواقي» Parrega and Paralipomena الذي كان سبب شهرته المدوية في أواخر عمره، لسهولة أسلوبه وتناوله لأمور حياتية أقرب إلى فهم القارئ العام، فإن هذا الكتاب مثل غيره من كتب شوبنهاور يظل بمثابة شروح وتنويعات وإضافات على عمله الرئيس.
صدر كتاب «العالم إرادةً وتمثُّلًا» في ريعان شباب شوبنهاور سنة 1818، ولم يلق أي رواج، بل بيع في النهاية كأوراق مهملة. وقد سخر شوبنهاور من هذا الموقف برمته بعد إذ رأى الصحفيين والكتاب يتوافدون على زيارته، ورأى الفنانين يرسمون له لوحات زيتية، فقال عبارته الشهيرة: «بعدما عاش المرء طيلة حياته في صمت، جاؤوا في النهاية بالطبول والأبواق!».
رحلة مع فيلسوف
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وليس في مقدورنا هنا أن نتناول تفاصيل كل مجلد من هذين المجلدين، فمثل هذا الإجراء لن يكون مفيدًا للقارئ، ولن يتيح له فهم هذا العمل الذي سوف تزيد ترجمته إلى العربية على ألف وخمسمائة صفحة، لأن القارئ في هذه الحالة سوف يضيع في كثرة التفاصيل من دون أن يصل إلى لب فلسفة شوبنهاور المنطوية في هذا العمل، وهو ما ينبغي أن ننشغل به. ولكننا يمكن أن نتحدث باختصار شديد دون أن يكون مخلًا عن بنية هذا العمل.
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