الجماهير تتفاعل مع البداية الرائعة

شمسه سيف (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً ثميناً، في المباراة الافتتاحية لـ «المونديال» أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ونجح «فخر أبوظبي» في أن حجز مقعده في ربع نهائي ليواجه أوراوا الياباني، في الساعة الثامنة والنصف مساء غد، باستاد مدينة زايد الرياضية.

والتفت الجماهير الإماراتية حول ممثل الوطن في بداية مشواره، وتحرص على تقديم الدعم في اللقاء المقبل، متمنين أن يواصل الجزيرة انتصاراته، حتى يصل إلى الأدوار النهائية في البطولة العالمية.

وتفاعل عدد كبير من محبي «فخر أبوظبي»، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد البداية الرائعة أمس الأول، كما استجابت جماهير الدولة لدعوة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، لمؤازرة الفريق، والتفاعل مع الحدث.

وغرد صاحب الحساب d_j39aj39@: نحن الأهلاوية نقول تم يا الشيخ منصور، وبالتوفيق للجزيرة العالمي في تشريف الوطن بكأس العالم للأندية، وشددت شريحة من الجماهير على أهمية مواصلة تقديم الدعم، كما أثنت على المستوى المتميز الذي ظهر به الحارس علي خصيف، وقال الحساب abunaif@: فوز يسجل للكرة الإماراتية، ويجب أن يكون الدعم أكبر في المباراة المقبلة وتجاوز المنافس الياباني، وتسجيل إنجاز لنفسه وبلاده وبالنسبة لخصيف ومستواه المتميز، يثبت أن «الذهب لا يصدأ»، فيما قال الحساب alkaaser11@: الجزيرة يحقق الفوز الأول في افتتاح كأس العالم للأندية، ويتأهل لملاقاة أوراوا الياباني، سجل هدفاً، واستطاع المحافظة عليه، وخصيف عاد إلى مستواه وتألق في الحفاظ على مرماه.

وتواصلت الإشادات للمتألق خصيف، وقال الحساب a_al7er@: ترقب ومتابعه وأمنيات ترسم بألوان الأمل، عودنا مبخوت على الحسم وعودنا خصيف على التحدي، الجزيرة في قلب كل إماراتي، أما صاحب الحساب njwoii_@ قال: مبروك لممثل الوطن الجزيرة، وخصيف الأفضل دائماً.

وشارك لاعبو الجزيرة فرحة الجماهير، ونشر محمد فوزي «تغريدة» كتب فيها: مبروك ألف مبروك للإمارات، اللهم لك الحمد والشكر، شكراً لكل من وقف معانا، وبإذن الله القادم أفضل وأجمل، والشكر موصول إلى زملائي اللاعبين، على التماسك والجهد المبذول، إلى الأمام يا «فخر أبوظبي»، فيما غرد مسلم فايز، وقال: الحمد الله دائماً وأبداً، ونطمح إلى المزيد، شكراً لإخواني اللاعبين، وشكراً لكل من حضر خلف ممثل الوطن.