بوصوفة.. يتحدث بـ 5 لغات

أبوظبي (الاتحاد)

تهافتت وسائل الإعلام المحلية والعالية على المغربي مبارك بوصوفة صانع ألعاب الجزيرة، بعد لقاء أوكلاند سيتي، والذي جذب الأنظار عندما تحدث بخمس لغات خلال تصريحاته في المنطقة المختلطة، وبدأ بوصوفة بحوار لصحيفة هولندية، وانتقل بعدها النجم المغربي ليجري حواراً آخر مع صحيفة أخرى فرنسية، ثم كان اللقاء بعدها مع صحيفة ثالثة إسبانية قبل أن يجرى لقاءً مع الصحف الإنجليزية، وقبلهم جميعاً كان لقاؤه بوسائل الإعلام العربية. وأعرب بوصوفة عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فخر أبوظبي، مؤكدا أن معدن الرجال يظهر في وقت الشدة فقط، مشيراً إلى أن لاعبي فخر أبوظبي قهروا الظروف وتحدوا الإصابات بقوة الفريق الواحد وروح العائلة الواحدة. وأكد أن الهدف الرئيسي للجميع هو تسطير تاريخ لممثل كرة الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى تمت بنجاح وتتبقى خطوات أخرى الجميع سوف يتعامل معها بمنتهى القوة. وعن المباراة نفسها قال: لقد أدى الجزيرة بسياسة معينة ووضع أهدافاً محددة تم الوصول إليها، وهو ما يهم الجميع. وأكد بوصوفة فخره بمشاركة الوداد المغربي في البطولة، مؤكداً أنه يساندهم بكل قوة من أجل تحقيق النجاح للنادي وللعرب في هذه البطولة العالمية الكبرى.