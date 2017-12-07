«مبادلة».. رعاية حتى 2018

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، اتفاقية رعاية لمدة سنتين، مع بطولة كأس العالم للأندية، تكون بموجبها الراعي الوطني الرسمي لنسختي 2017 و2018، والمقامة على أرض الإمارات.

وتعتبر مبادلة شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار، وتسعى من خلال استثماراتها إلى دفع مسيرة تطوير قطاع الرياضة، بما يعود بالفائدة على أبوظبي على المدى الطويل، ويتجلى التزام الشركة بتعزيز وتسريع نمو البنية التحتية الرياضية في الإمارات، من خلال الشراكات التي تقيمها مع مدينة زايد الرياضية، ومجلس أبوظبي الرياضي، لتعزيز الحركة الرياضية في أبوظبي ودولة الإمارات عبر مشاركتها في دعم رياضات عدة تشمل كرة القدم، والتنس، وركوب الدراجات، والجري لمسافات طويلة.

وقال عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية: تعتبر مبادلة أحد الشركات الوطنية الأكثر تأثيراً في العالم، وتأتي شراكتنا الجديدة مع الشركة داعماً وطنياً رسمياً للبطولة خلال نسختي 2017 و2018 لكأس العالم للأندية، نظراً لما تتمتع به من تاريخ حافل، من حيث إقامة الشراكات الرياضية التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي في أبوظبي والدولة.

وأضاف: نتشارك في اللجنة المنظمة المحلية ومبادلة ذات الهدف، بتحقيق الرؤية الرياضية لحكومتنا الرشيدة، بتعزيز المكانة الرياضية للدولة على الصعيد الدولي، ونتطلع بالشراكة مع مبادلة لاستضافة نسختين متميزتين من البطولة لتحقيق إنجاز جديد لسجل استضافة الإمارات لبطولات مونديال الأندية. من جانبه، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: تعتبر كأس العالم للأندية إحدى أكثر البطولات تميزاً في عالم كرة القدم، إذ تجمع كوكبة من ألمع الأندية في العالم لاستعراض مهاراتها الكروية، ضمن بطولة تعد الأغلى للأندية الأبطال، وفخورون بمشاركتنا داعماً وطنياً رسمياً، لدعم هذا العرس الكروي العالمي المقام على أرض الإمارات عامي 2017 و2018، والتأكيد على مواصلة التزامنا الراسخ بتطوير البنية التحتية الرياضية في الدولة، وتحقيق رؤيتنا بجعل الإمارات وجهة رياضية عالمية.