هيفاء حسين: «مدريدية الهوى» أعشق الجزيرة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
هنأت الفنانة هيفاء حسين فريق الجزيرة الإماراتي، بالفوز في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية، على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بهدف تاريخي سجله البرازيلي رومارينيو، متمنية من كل قلبها أن يحرز الجزيرة كأس البطولة، معتبرة الفريق الجزراوي فخراً لكل الخليجيين.
ولم تخف هيفاء حبها أيضاً لفريق ريال مدريد، وقالت: لا أنكر، أنا مدريدية منذ الصغر، وأقول في نفسي إذا أحببت شيئاً وأنت صغير يكبر معك ويصبح بينك وبينه قصة عشق، وعندما عشقت كرة القدم، أصبحت مدريدية بكل جوارحي، ولكن حالياً وبكل تأكيد أشجع «عيال ديرتي» فريق الجزيرة، فقلبي مع الفريق الإماراتي وأتمنى له التوفيق في جميع مبارياته المقبلة.
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