هيفاء حسين: «مدريدية الهوى» أعشق الجزيرة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

هنأت الفنانة هيفاء حسين فريق الجزيرة الإماراتي، بالفوز في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية، على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بهدف تاريخي سجله البرازيلي رومارينيو، متمنية من كل قلبها أن يحرز الجزيرة كأس البطولة، معتبرة الفريق الجزراوي فخراً لكل الخليجيين.

ولم تخف هيفاء حبها أيضاً لفريق ريال مدريد، وقالت: لا أنكر، أنا مدريدية منذ الصغر، وأقول في نفسي إذا أحببت شيئاً وأنت صغير يكبر معك ويصبح بينك وبينه قصة عشق، وعندما عشقت كرة القدم، أصبحت مدريدية بكل جوارحي، ولكن حالياً وبكل تأكيد أشجع «عيال ديرتي» فريق الجزيرة، فقلبي مع الفريق الإماراتي وأتمنى له التوفيق في جميع مبارياته المقبلة.

وأوضحت هيفاء أنه رغم أنها بحرينية وهواها «مدريدي»، فإنها بحكم العيش في الإمارات والتواجد وسط أهلها بالإمارات، ستكون كذلك داعمة لزوجها الفنان والمنتج الإماراتي حبيب غلوم، الذي يشجع الجزيرة عن ظهر قلب، معترفة أنها ستكون قلقة إذا ما قدر للجزيرة الفوز على أوراوا وملاقاة الريال، ستكون مواجهة التوتر والقلق، مؤكدة أن هذا اللقاء العظيم في تاريخ «الساحرة المستديرة» سيكون مليئاً بالإثارة والتشويق، خصوصاً أن ريال مدريد فريق عالمي، لكني واثقة تمام الثقة من أبطال الجزيرة الذي سيسعدون قلوب جماهيرهم وكل الشعوب الخليجية، خصوصاً إذا ما خاضوا اختباراً بحجم المواجهة مع الملكي.