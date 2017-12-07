رومارينيو وتين كات بطلان في البرازيل وهولندا

دبي (الاتحاد)

فرض رومارينيو نفسه على صحافة البرازيل التي أشارت إلى أنه أخذ الجزيرة إلى ربع نهائي مونديال الأندية، وقالت صحيفة «زيرو هورا» البرازيلية التي تصدر في بورتو أليجري، وهي المدينة التي تحتضن جريميو أحد أندية المونديال، إن رومارينيو نجح في تسجيل بصمة برازيلية في البطولة، قبل أن يبدأ جريميو ممثل الكرة البرازيلية مشواره في المونديال.

أما جورنال دي كوميرسيو، قالت إن هدف رومارينيو منح الجزيرة مجداً كروياً بتأهله إلى ربع نهائي مونديال الأندية، في مشاركته الأولى، واهتمت الصحيفة بتأثير نجوم الكرة البرازيلية على المستوى الآسيوي والعالمي، فأشارت إلى أن رومارينيو كان أحد أبطال التأهل، وكشفت عن وجود العناصر البرازيلية في عدد من الأندية التي تشارك في البطولة، منوهة إلى أن الجزيرة سوف يلتقي في ربع النهائي مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، والذي يضم في صفوفه برازيلياً آخر وهو دا سيلفا هداف الفريق، والذي كان سبباً في حصول الفريق الياباني على دوري أبطال آسيا، ومن ثم المشاركة في المونديال، وسوف تشهد مباراة الجزيرة وأوراوا صراعاً مثيراً بين النجمين البرازيليين. وفي هولندا، فرض هينك تين كات نفسه على موقع «فيوتبال إنترشيونال»، والذي أشاد بالفكر التكتيكي للمدرب الهولندي، فقد خاض المباراة بواقعية، خاصة في الجانب الدفاعي، وجاء في التقرير إن تين كات حصل على مكافأة مستحقة ببلوغ ربع نهائي مونديال الأندية، بعد قيادته للجزيرة للتويج بدوري الخليج العربي الموسم الماضي والمشاركة في المونديال، ثم تحقيق فوز مهم على أوكلاند سيتي تأهل به إلى الدور المقبل للبطولة.

وكان مبارك بوصوفة حاضراً هو الآخر في التفاعل الصحفي والإعلامي الهولندي مع مونديال الأندية وفوز الجزيرة على بطل أوقيانوسيا، فقد أشار موقع فيوتبال إنترناشيونال إلى أن بوصوفة شارك تين كات في إنجاز بلوغ ربع نهائي كأس العالم للأندية، أما سبب الاهتمام بالنجم المغربي، فإنه يعود لعلاقته بهولندا، فهو من مواليد أمستردام، وخريج أكاديمية أياكس الشهيرة في هولندا.