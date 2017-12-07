زيدان: المونديال أهم

دبي (الاتحاد

أكد زين الدين زيدان المدير الفني للريال، أن فريقه ظهر بصورة جيدة أمام بروسيا دورتموند، على الرغم من تعرضه لظرف مفاجئ بإصابة مدافعه الفرنسي فاران، وهو ما جعله يقوم ببعض التغييرات في الملعب على مستوى مراكز وأدوار اللاعبين، ما جعل الملكي يفقد تركيزه لبعض الوقت قبل أن يعود ويحسم المواجهة لمصلحته بثلاثية لهدفين، محققاً فوزاً معنوياً مهماً قبل موقعته المرتقبة أمام إشبيلية في الليجا، وقبل خوض تحدي مونديال الأندية. وشدد زيدان على أن كأس العالم للأندية أكثر أهمية في الوقت الراهن من دوري أبطال أوروبا، حيث يسير «ريال زيدان» بمنطق منح الأولوية للمباريات التي يخوضها أولاً، فقد أشار إلى أن التأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال تحقق وتم إنجازه، ومن ثم لا يتعين عليه أو على نجوم الريال التفكير في البطولة القارية، التي سوف تعود في فبراير المقبل، ورفض زيدان التحدث عن إمكانية مواجهة باريس سان جيرمان، مكتفياً بالرد بطريقة احترافية حينما قال: «لدينا مباراة مهمة في الدوري أمام إشبيلية، كما أن مونديال الأندية من البطولات المهمة بالنسبة لنا، يجب ألا نفكر في دوري الأبطال الآن على حساب موقعة الليجا أو كأس العالم للأندية».

ولا يغيب عن الريال أياً من نجومه الكبار في التحدي المونديالي، حيث يترقب الجميع قدوم رونالدو وراموس ومارسيلو ومودريتش وكروس، وغيرهم من نجوم الملكي للاستعراض على المسرح المونديالي في أبوظبي.