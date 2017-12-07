الرميثي يزور المركز الإعلامي

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، يرافقه عارف حمد العواني مدير البطولة، المركز الإعلامي في استاد هزاع بن زايد الذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة، التي جمعت فريق الجزيرة مع فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي أمس، وانتهت بفوز «فخر أبوظبي» بهدف دون مقابل.

واطلع معاليه على المركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحفية وصالة الإعلامي ومركز اعتماد التصاريح الإعلامية، وغيرها من المرافق الخاصة بالإعلام، والتي تم تجهيزها بأحدث وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والتقنيات، لتمكين الإعلاميين والصحفيين العرب والأجانب الذين يغطون فعاليات البطولة من الحصول على الخدمات المطلوبة لإيصال المعلومة والصورة إلى المؤسسات التي يمثلونها في دولهم بأقصى سرعة، نظراً لتطور الأجهزة التي وفرت لهم من خلال المركز المفتوح طوال أيام البطولة.

وأشاد معاليه بتجهيزات المركز الإعلامي والخدمات التي يوفرها للإعلاميين، متمنياً النجاح لكل وسائل الإعلام في تغطية أحداث البطولة بأفضل صورة.