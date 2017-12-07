ابن ثعلوب: تين كات يجيد اختيار الخطة المناسبة

أبوظبي(الاتحاد)

أبدى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، سعادته البالغة بفوز الجزيرة ممثل الوطن في المباراة الأولى لكأس العالم للأندية، وتأهله إلى ربع النهائي عن جدارة واستحقاق، مشيراً إلى أن الفوز يحمل معه الكثير من المكاسب ل «فخر أبوظبي»، على رأسها اللاعبين الصاعدين الذين ظهروا بمستوى جيد في المباراة، وتحملوا المسؤولية بكفاءة عالية أمام منافس قوي مثل أوكلاند سيتي.

وقال ابن ثعلوب: توقعت فوز الجزيرة قبل المباراة، وقلت ذلك لأصدقائي، ويعود السبب إلى ثقتي الكبيرة في الفريق، واقتناعي بالمدرب تين كات الذي يجيد استثمار قدرات لاعبيه جيداً، ويختار الخطة التي تناسب إمكاناتهم، ويؤدي بشكل متوازن يراعي الجوانب الدفاعية والهجومية، لأنه رجل واقعي، وبصمته واضحة على الفريق.

وأضاف: أتمنى للوداد ممثل العرب الثاني، أن يحقق الفوز على باتشوكا، وأن يمضي بعيداً في البطولة، لأن أي إنجاز للوداد أو الجزيرة يحسب للكرة العربية، وثقتي كبيرة في الوداد لأنه فاز ببطولة أفريقيا عن جدارة، إلا أنني أحذر جهازه الفني ولاعبيه من قوة الفريق المكسيكي، خصوصاً في الوسط والهجوم، ومباراة الوداد مع باتشوكا لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، لأن الفريقين يملكان دفاعاً قوياً.

وعن ريال مدريد، قال ابن ثعلوب: أنا من عشاق الريال، ووجوده في البطولة مكسب كبير لها، وأعتقد أنه من الصعب على أي فريق من المشاركين أن يقصيه، ويحصل على اللقب، لكن كل الاحتمالات تبقى واردة في كرة القدم، والأهم من ذلك أن وجود الريال في أبوظبي يصنع حالة ترفع درجة الاهتمام بالكرة، خصوصاً أن أنصار الريال بالملايين في دول العالم، وأنه أنهى الموسم الماضي بأفضل صورة، ويملك كتيبة متميزة من اللاعبين في كل المراكز، ويعد مصدراً من مصادر إمتاع عشاق «الساحرة المستديرة».

وعن توقعاته للنهائي قال: إذا كان السؤال عن الأمنيات، أتمنى أن يلتقي الجزيرة مع الوداد في النهائي، إلا أن التوقعات شيء آخر، ومن هذا المنطلق أتوقع أن يكون الريال وجريميو في النهائي، وأن يفوز الريال ويتوج باللقب.