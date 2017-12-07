العملة الأميركية تصعد مقابل الين

لندن (رويترز)

حقق الدولار بعض المكاسب مقابل الين امس الخميس، حيث استعادت الأسواق العالمية بعض الشهية للمخاطرة، إضافة إلى التفاؤل الناتج عن توقعات بأن الولايات المتحدة ستنجح في إقرار برنامج إصلاح ضريبي.

ومع ارتفاع أسعار الأسهم العالمية امس أقبل المستثمرون مجدداً على شراء العملة الأميركية التي جرى تداولها بارتفاع 0.3 بالمئة خلال اليوم مقابل 112.60 ين.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

ونزل اليورو قليلا إلى 1.1792 دولار، بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1780 دولار أمس الأول الأربعاء.

وتكبد الدولار الكندي المزيد من الخسائر التي تعرض لها أمس الأربعاء، بعدما أبقى بنك كندا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، مما يحبط التوقعات برفعها في مطلع العام المقبل.

ونزل الدولار الكندي 0.3 بالمئة خلال اليوم وهو أدنى مستوى في ستة أيام عند 1.2835 دولار كندي للدولار الأميركي.