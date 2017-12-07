«سيتي» تتحمل 20 مليار دولار عند صدور قانون إصلاح الضرائب

واشنطن (د ب أ)

أعلن «جون جيرسباخ»، المدير المالي لمجموعة «سيتي جروب» المصرفية الأميركية العملاقة، أن البنك يتوقع تكبد نفقات غير نقدية بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، في حال إقرار النسخة المطروحة على مجلس الشيوخ الأميركي لقانون إصلاح النظام الضريبي، ودخولها حيز التطبيق.

وقال «جريسباخ» أمام مؤتمر للمستثمرين في نيويورك: «إن هذا التأثير السلبي على الأرباح سيأتي بشكل أساسي من تخفيض قيمة أصول المجموعة المؤجل سداد الضرائب عنها خلال فترة توقيع وإصدار القانون»، مشيراً إلى أن المجموعة ستتحمل ما بين 3 و4 مليارات دولار من الضرائب على أرباحها الخارجية غير المحولة.

وقال «جريسباخ»: «إنه من خلال فهمنا، فإن هذا القانون الضريبي، وفي أفضل الأحوال، سيكلفنا في عام توقيعه 20 مليار دولار، في حين كانت التقديرات السابقة المنشورة، في يوليو الماضي، تصل إلى 15 مليار دولار».