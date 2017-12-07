تطبيق يتيح لسائقي «جنرال موتورز» شراء احتياجاتهم عبر شاشة السيارة

ديترويت (د ب ا)

زودت مجموعة «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، سياراتها من طرز «كاديلاك» و«شيفورليه» و«بويك» و«جي.إم.سي» بتطبيق جديد اسمه «جي إم ماركت بليس»، يتيح تحويل شاشة اللمس الموجودة في لوحة عدادات هذه السيارات إلى مكان للتسوق الإلكتروني، حيث يمكن للسائق شراء أي شيء يريده سواء كان طعاماً أو وقوداً أو حجز غرفة في فندق من دون أن يغادر السيارة.

كما يحتوي التطبيق على قسم «تسوق»، حيث يمكن للسائق الحصول على خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، والحصول على تخفيضات على أسعار خدمة السيارات والكماليات.

وبحسب موقع «موتور تريند»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن «جنرال موتورز» ستضيف خاصية «ماركت بليس» إلى السيارات من طراز 2017 الحالية و2018، على أن تطرح تباعاً المزيد من الطرز المتوافقة مع أنظمة المعلومات.

ولا تحتاج هذه الخاصية إلى خطة بيانات منفصلة، لذلك فإن المستخدمين المشتركين في خدمة اتصالات الهاتف المحمول من الجيل الرابع لن يدفعوا أي رسوم إضافية.

ومن خلال تطبيق «ماركت بليس» سيكون في مقدور التجار التفاعل مع العملاء أثناء قيادة السيارة أو أثناء وجودهم في العمل.

كما يوفر التطبيق مجموعات مختارة من السلع وفقاً للتفضيلات الشخصية للعميل على أساس البيانات التي يتم تجميعها عن مكان وجود السائق.