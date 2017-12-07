تطبيق يتيح لسائقي «جنرال موتورز» شراء احتياجاتهم عبر شاشة السيارة

ديترويت (د ب ا)
زودت مجموعة «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، سياراتها من طرز «كاديلاك» و«شيفورليه» و«بويك» و«جي.إم.سي» بتطبيق جديد اسمه «جي إم ماركت بليس»، يتيح تحويل شاشة اللمس الموجودة في لوحة عدادات هذه السيارات إلى مكان للتسوق الإلكتروني، حيث يمكن للسائق شراء أي شيء يريده سواء كان طعاماً أو وقوداً أو حجز غرفة في فندق من دون أن يغادر السيارة.
كما يحتوي التطبيق على قسم «تسوق»، حيث يمكن للسائق الحصول على خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، والحصول على تخفيضات على أسعار خدمة السيارات والكماليات.
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ولا تحتاج هذه الخاصية إلى خطة بيانات منفصلة، لذلك فإن المستخدمين المشتركين في خدمة اتصالات الهاتف المحمول من الجيل الرابع لن يدفعوا أي رسوم إضافية.
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كما يوفر التطبيق مجموعات مختارة من السلع وفقاً للتفضيلات الشخصية للعميل على أساس البيانات التي يتم تجميعها عن مكان وجود السائق.