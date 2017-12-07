الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 4 أشهر

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس الخميس، مع ارتفاع الدولار بدعم من التفاؤل المتعلق بإصلاح ضريبي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1257.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع لأدنى مستوى منذ الثامن من أغسطس آب عند 1255.80 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.5 بالمئة إلى 1259.90 دولار للأوقية. وصعد الدولار مقابل عملات مناظرة له أمس، بدعم من استمرار تنامي التفاؤل بشأن التقدم الذي يحققه المشرعون الأميركيون فيما يخص قانون ضريبي.

وكبحت الآمال بأن تعزز الإصلاحات الضريبية الأميركية النمو الاقتصادي الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 15.88 دولار للأوقية، بعدما تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو تموز عند 15.82 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 895.74 دولار للأوقية، بعدما نزل إلى أدنى مستوى له منذ 11 يوليو تموز. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية.