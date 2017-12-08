النفط مستقر وسط ارتفاع الإنتاج الأميركي وانخفاض المخزونات

سنغافورة، بغداد (رويترز)

استقرت أسعار النفط أمس الخميس، في الوقت الذي بدد فيه ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط، وزيادة مخزونات الوقود، أثر انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55.95 دولار للبرميل من دون تغير يذكر عن سعر التسوية السابقة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات، إلى 61.29 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 5.6 مليون برميل في أسبوع حتى الأول من ديسمبر إلى 448.1 مليون برميل، لتنزل المخزونات عن مستوياتها في الموسم نفسه من عامي 2015 و2016. وعلى الرغم من هذا لم تسجل الأسعار مزيداً من الارتفاع.