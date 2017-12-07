إدراج «المصرف الخليجي التجاري» في سوق دبي 19 الجاري

دبي (الاتحاد)

أعلن «المصرف الخليجي التجاري» أنه سيتم إدراج أسهمه في سوق دبي المالي قطاع الشركات الأجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2017، بحسب بيان صادر أمس.

وقال المصرف في البيان، إن نسبة الأسهم المسموح بإدراجها لن تزيد على 10% من رأسمال المصرف، مبيناً أنه لن يسمح لمساهمي المصرف الذين يملكون أو سيمتلكون نسبة 5% وأكثر من رأسمال المصرف (بشكل مباشر أو غير مباشر) التداول في سوق دبي المالي. ويشار إلى أن المصرف الخليجي التجاري مدرج في سوق البحرين للأوراق المالية، ويبلغ رأس المال المصرح به للمصرف الخليجي التجاري 300 مليون دينار بحريني (3 مليارات سهم) عادي بقيمة 0.100 دينار بحريني لكل سهم، ويبلغ رأس المال المصدر به والدفوع بالكامل 105 ملايين دينار بحريني لكل سهم عادي بقيمة 0.100 دينار بحريني لكل سهم.