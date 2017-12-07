«دبي للاستثمار» تستضيف 100 خبير في منتدى اتحاد الزجاج

دبي (الاتحاد)

استضافت شركة دبي للاستثمار أكثر من 100 مسؤول في المؤتمر الدولي للزجاج المعماري الذي عقد أمس، تحت رعاية اتحاد الزجاج في دبي، وذلك من خلال شركتها التابعة الإمارات للزجاج (ذ.م.م.)، التي تعدّ واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في معالجة الزجاج المعماري المسطح على مستوى المنطقة.

وركز المؤتمر الذي أقيم ليوم واحد فقط في مقر دبي للاستثمار الكائن في مجمع دبي للاستثمار، على الجوانب المختلفة من قطاع الزجاج المعماري، حيث تم خلاله تقديم العروض التوضيحية من قبل الخبراء في شركات الزجاج العالمية الرائدة والصناعات ذات الصلة بهذا المجال.

وضمت اللجنة الدولية للمتحدثين في المؤتمر كلاً من جون ريفز، رئيس اتحاد الزجاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيليب هيغينز من شركة الخليج للسحب، وسامي ضاهر من شركة «داو كورنينج»، وباسكال دي سيلفا من شركة الخليج لصناعات الزجاج، ومحمد سوغبور من شركة «كوراري جي إم بي إتش»، والدكتور أندرياس كاسبر من «سان جوبان الشرق الأوسط»، وجوناثان هيرنانديز من «توماس بيل رايت للاستشارات الدولية»، وبينوا جورج من «سان جوبان». وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج: «نتشرف بدعم هذا المنتدى الذي يعد منصة رائعة للتركيز على أحدث التطورات والابتكارات التقنية في هذا القطاع، لأنه يوفر فرصة فريدة لنا في الإمارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الزجاج».