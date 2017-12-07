مضاربات على أسهم «منتقاة» والأسواق تتراجع

حاتم فاروق (أبوظبي)

تركزت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع أمس، على عدد من الأسهم المنتقاة بهدف المضاربة السعرية، وتحقيق أرباح رأسمالية، فيما تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أمام ضغوط بيع استهدفت الأسهم القيادية في كلا السوقين، بالتزامن مع إغلاق اكتتاب شركة «أدنوك للتوزيع» لشريحة المؤسسات.

وتصاعدت وتيرة سيولة الأسهم المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، لتسجل نحو 659.4 مليون درهم، بعدما تم التداول على أكثر من 351.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4940 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 32 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند إغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الجلسة متراجعاً نتيجة عمليات جني أرباح سريعة استهدفت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة، ومنها «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية»، ليغلق المؤشر متراجعاً عند مستوى 4276 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.79%، بعدما تم التداول على 49.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 83.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 679 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم أخرى على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أغلق على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.03% عند مستوى 3393 نقطة، بقيمة تعاملات بلغت 566.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 302.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4261 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية، قال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن جلسات الأسبوع اتسمت بالتذبذب على مستوى السيولة، وكذلك مستوى حركة المؤشر بين الارتفاع والانخفاض وتم التركيز على اسهم معينة واسهم منتقاة بعمليات شراء قوية على بعض الشركات منها «جي إف إتش» و «دريك أند سكل» و«إشراق العقارية».

وأضاف أن حالة الهدوء والتريث كانت المسيطرة على الجلسات لحين ظهور محفزات جديدة مع انتظار المتداولين لفرص افضل وكذلك استمرار إجازة الأعياد حتى مطلع الأسبوع، فضلاً عن انشغال المتداولين بالاكتتاب في شركة «أدنوك للتوزيع»، متوقعاً دخول سيولة جديدة ناتجة من عملية الطرح بالتزامن مع عودة الانتعاش للتداولات خلال الجلسات المقبلة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «إشراق العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 22.6 مليون سهم، ليغلق عند سعر 0.72 درهم، رابحاً 4 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما تصدر سهم «اتصالات» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، محققاً قيمة تداولات بلغت 16.6 مليون درهم، ليغلق على ثبات عند سعر 16.5 درهم.

وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «جي إف إتش» في مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، مسجلاً تعاملات بأكثر من 115.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 189.8 مليون درهم، ليغلق عند سعر 1.61 درهم، متراجعاً بنسبة 0.62%، خاسراً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «دريك أند سكل» الأنشط من حيث القيمة مع نهاية التعاملات مسجلاً قيمة تداول بلغت 193.7 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 91.8 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 2.15 درهم، مرتفعاً بنسبة 4.88% رابحاً 10 فلوس عن الإغلاق السابق.