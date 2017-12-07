قمة «بلومبرج» تبحث مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

تجمع قمة «بلومبرج للاستثمار» في أبوظبي نخبة من قادة القطاع العام ورواد قطاع المال والمبتكرين لاستكشاف أهم الفرص وأكبر المخاطر التي تواجه المستثمرين في الاقتصاد العالمي. وتغطي هذه القمة، التي سوف يقتصر حضورها على المدعوّين فقط، القضايا الإقليمية والاقتصاد الكلي، بدءاً من العمل الملحّ لتعزيز المزيد من التنوع الاقتصادي ووصولاً إلى أسواق رأس المال المتغيرة بسرعة، وكيف تستمر التكنولوجيا بتعطيل المشهد المالي.

وقال رياض حمادة مدير تحرير بلومبرج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمشارك بهذا الحدث: «ستحظى قمة «بلومبرج للاستثمار» في أبوظبي بحضور نخبة من قيادات السوق وكبار رجال الأعمال الذين يقودون القرارات المالية الإقليمية والعالمية، وكلي ثقة بأن هذا الحضور المرموق من المتحدثين، إلى جانب بيانات بلومبرج ونشراتها، سيوفر للوفود تفهماً عميقاً للفرص والتحديات التي تواجههم في عام 2018».

وتعقد القمة يوم الاثنين المقبل في فندق فور سيزونز أبوظبي في جزيرة المارية، وتقام تحت رعاية الراعي المؤسس سوق أبوظبي العالمي وستاندرد تشارترد وشركة مبادلة للاستثمار، وتركز على مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي على الأسهم الخاصة وأسواق رأس المال، والاستثمار في ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الاقتصاد الإبداعي ومستقبل الثروة السيادية.