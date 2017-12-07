«دبي للخدمات المالية» توقع اتفاقيتين مع الهيئات التنظيمية بهونغ كونغ

دبي (الاتحاد)

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس، اتفاقيتي تعاون ثنائية مع الهيئات التنظيمية في هونغ كونغ من أجل توطيد أواصر التعاون في مجال ابتكار التكنولوجيا المالية (فينتك). وتعزز الاتفاقيتان العلاقات المتينة القائمة بين الهيئتين، كما تدعو إلى توثيق سبل التعاون في تنظيم قطاع الخدمات المالية والأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين التي وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية مع كل من هيئة التأمين والسلطة النقدية لهونغ كونغ، فإن الجهتين تلتزمان بتبادل المعلومات حول الابتكار في الأعمال، كما تشمل الاتفاقية مع السلطة النقدية التعاون المشترك على مشاريع الابتكار.

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، «تؤكد الاتفاقيات التي أبرمناها اليوم مع السلطات في هونغ كونغ على التزامنا بالمحافظة على علاقات وطيدة مع الهيئات التنظيمية للخدمات المالية في هونغ كونغ. وتشكل الاتفاقيات الخطوة التالية حول تنظيم الخدمات المالية التقليدية».

وقال جون لونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين في هونغ كونغ: «تتخذ هيئة التأمين خطوات استباقية لتعزيز التعاون مع مناطق الاختصاص الأخرى من أجل تطوير التكنولوجيا المالية. وتؤكد الاتفاقية المبرمة مع سلطة دبي للخدمات المالية إلى تعاون أكبر بين السلطتين في تعزيز وصنع فرص عمل لشركات التكنولوجيا المالية على الصعيد العالمي، وسوف تنظر الهيئة في توقيع اتفاقيات تعاون مماثلة مع منظمي خدمات التأمين في مناطق اختصاص أخرى».

وقال شوبيو لي المدير التنفيذي للسلطة النقدية لهونغ كونغ: «إن الاتفاقية مع سلطة دبي للخدمات المالية تؤكد على جهودنا في العمل مع المجتمع العالمي فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، من أجل تسهيل تطوير النظام الايكولوجي للتكنولوجيا المالية. وسوف تستمر السلطة في استكشاف فرص تعاون محتملة مع السلطات الأخرى لدعم الارتقاء بالنظام المصرفي والوصول إلى مستويات أعلى للخدمات المصرفية الذكية».