إصدار 3200 رقم جديد للمستثمرين في سوق أبوظبي

حاتم فاروق (أبوظبي)

كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إصدار نحو 3200 رقم جديد للمستثمرين منذ فتح باب الاكتتاب في شركة «أدنوك للتوزيع» يوم 26 نوفمبر الماضي وحتى نهاية جلسة تعاملات أمس «الخميس».

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لـ«الاتحاد»، إن نمو طلبات الحصول على رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأيام القليلة الماضية، يشير بوضوح إلى مدى إقبال المستثمرين الجدد على الاكتتاب في شركة «أدنوك للتوزيع»، مؤكداً أن إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيكون خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة القطاعات الاقتصادية المدرجة بالسوق.

وأضاف البلوشي أن ما تحقق في عملية الاكتتاب بحصة الأقلية من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» بأنه يمثل نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة في التنفيذ الفني وفي تحقيق الأهداف التنموية لهذه النقلة النوعية في الجهد التكاملي بين مؤسسات الدولة خاصة أن اكتتاب «أدنوك للتوزيع» هو الأكبر في المنطقة منذ عام 2015.

ونوه الرئيس التنفيذي بأن السوق استبق عملية الاكتتاب في أسهم «أدنوك للتوزيع» بحملة توعية وتواصل واسعة في الدولة عززها بتجهيز طاقم فني لتلقي طلبات الحصول على رقم مستثمر وتحديث معلوماتهم وبياناتهم مع حشد كوادر مؤهلة للرد على طلبات الاستفسار المتعلقة بالطرح العام، فضلاً عن جاهزية عالية في الموقع الإلكتروني للسوق لتلقي الزيارات التي جاءت كبيرة وفق التوقعات.