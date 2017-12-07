الخوري: رفع الإمارات عن قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً خلال الربع الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكدت دولة الإمارات التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الحكومة أمس.

وأعربت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات: «عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية». وأضاف: «هناك تعاون كبير بين الدولة والاتحاد الأوروبي».

وقال الخوري في تصريح لـ«الاتحاد» إن العمل جار على استيفاء كل المتطلبات المتفق عليها في هذا المجال بين دولة الإمارات و الاتحاد الأوروبي.