«ريكسوس النخلة دبي» يحصد جوائز الفنادق الفاخرة العالمية

دبي (الاتحاد)

حاز «ريكسوس النخلة دبي» على جائزة أفضل فندق عائلي ذي نظام الخدمة الشاملة في الشرق الأوسط، وذلك من جوائز الفنادق الفاخرة العالمية خلال حفل أقيم في سويسرا. وتسلم فريق عمل الفندق الجائزة، خلال الحفل الذي حضره أهم رواد قطاع الضيافة و السياحة العالمية، وقد تم تكريم الفنادق والمنتجعات لتميزها على المستوى الإقليمي، القاري أو العالمي. وقال جينك انفيردي المدير العام للفندق: «يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة العالمية التي تكرم الفنادق المتميزة في صناعة السياحة والضيافة حول العالم. وتتناسب هذه الجائزة مع خدماتنا الفاخرة والاستثنائية المقدمة لضيوفنا».