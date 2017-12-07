«أونر» تطلق الهاتف الذكي الجديد «إكس 7»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هونر، التابعة لمجموعة هواوي، الهاتف الذكي Honor 7X في دولة الإمارات. يعد أونر إكس 7 أول هاتف ذكي يتمتع بشاشة كاملة الوضوح بتقنية FHD قياس 5.93 بوصة تمتد بين حافتي الجهاز في تصميم بلا إطار يحقق جودة مدهشة في العرض، وتناسباً بين الشاشة والهيكل، ما يعني أن بإمكان المستخدمين التمتع بصور مذهلة في هاتف صغير الحجم يناسب راحة اليد تماماً. والكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 16 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل، مع فتحة واسعة وسرعة في تركيز الصورة. وتم تزويد الهاتف بمعالج ثماني الأنوية Kirin 659 في وحدة المعالجة الرسومية. قال كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: «يبرز الهاتف بوضوح قدرتنا على تزويد الشباب بتقنيات غير مسبوقة وبسعر مدهش».