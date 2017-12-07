تسريع وتيرة العمل الجمركي وتخليص المعاملات في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله المحرزي، مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، ضرورة تذليل العقبات، وتحقيق أقصى درجات الرضى لمتعاملي الدائرة وإسعادهم، منوها بأن الدائرة بصدد توقيع عقد لتوريد بعض الأجهزة الخاصة بالفحص والتفتيش الجمركي لتسريع وتيرة العمل الجمركي وتخليص المعاملات.

جاء ذك، خلال اجتماعه بقيادات الدائرة، بحضور مديري الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية.

وقال المحرزي، إن الهدف من مثل هذه اللقاءات الدورية تفعيل تواصل القيادة العليا مع القيادات والمسؤولين في الدائرة للوقوف على سير العمل وتطويره في مختلف إدارات مراكز الدائرة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية لعملائها تزيد من نسبة رضاهم وسعادتهم. وأكد المحرزي خلال الاجتماع أن الدائرة ماضية في تطوير قدراتها البشرية والتقنيات الخاصة بالعمل الجمركي، مواكبة للنمو في سعة وحجم العمل الذي تشهده عدد من المنافذ والمراكز الجمركية. وطالب مديري المراكز الجمركية بضرورة توعية ضباط الجمارك مواكبة التميز في العمل والدقة المتناهية في التفتيش والتدقيق على البيانات والبضائع الجمركية ضماناً للحفاظ على أمن مجتمع الإمارة.