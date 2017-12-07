39 سيارة كلاسيكية في «جلف كونكورس»

دبي (الاتحاد)

تشارك 39 من سيارة كلاسيكية، في النسخة الثانية من معرض جلف كونكورس، الذي بدأت فعالياته أمس في فندق برج العرب.

قدمت شركة «فاشيرون كونستانتين» في نسخة العام واحدة من أبرز السيارات المشاركة في الحدث من طراز بورشه 959 سيارة الرالي التي فازت بسباق رالي باريس داكار عام 1986، كما حققت النجاح في رالي الفراعنة عبر مصر، قبل إطلاقها أمام الجمهور باعتبارها أسرع سيارة طرقات في ذلك الوقت.

وكانت الشركة قد صنعت 292 سيارة من الطراز الذي يعتبر من السيارات التي لا تقدر بثمن.

ويطرح معرض جلف كونكورس معنى جديداً لفعاليات كونكورس، وذلك مع انضمام عدد مختار من السيارات الحديثة المصنعة حسب الطلب، لتلتقي مع أكثر الطرازات الكلاسيكية ندرة وقيمة في مكان عرض واحد.

ولإكمال المجموعة الاستثنائية من السيارات الفريدة، تنضم إلى القائمة سيارتين كلاسيكيتين من جاغوار اللتين تعرضان للبيع لتجدا مالكين جدداً خلال الحدث.

وتعد سيارة جاغوار E-Type Roadster، سلسلة من عام 1968 من السيارات المذهلة في أي وقت ومكان، ومع مسافة مقطوعة تقل عن 18 ألف ميل، فإن هذه السيارة التي تعود ملكيتها لثلاثة أشخاص، ما تزال تحافظ على صورتها الفخمة، لتعكس تاريخاً يمتد لأكثر من 50 سنة، مع الاحتفاظ بسجل الخدمة والصيانة الكامل. أما سيارة جاغوار XJ220 من عام 1993، فليست أقل كلاسيكية، رغم أنها عصرية أكثر، وكانت هذه السيارة قد سجلت رقماً قياسياً بسرعتها القصوى مع الوصول إلى 347 كم في الساعة الذي حققه مارتن براندل سائق الفورمولا 1 السابق ومعلق الفورمولا 1 الحالي، في وقت إطلاقها.

وكانت السيارة المذهلة، قد صنعت يوم 2 ديسمبر، 1993، وتعد من آخر السيارات المنتجة من بين 277 نسخة فقط من هذا الطراز.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن سيارة the E-Type تقدر بثمن قدره 820 ألف درهم، فيما سيعرض سعر سيارة XJ220 على المهتمين بالشراء عند التقدم بالطلب.