«طموحي» توقع 24 مذكرة تفاهم لتدريب الخريجين الإماراتيين

دبي (الاتحاد)

وقعت مبادرة «طموحي» 24 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لتوفير برنامج متكامل ينطوي على المزيد من خيارات التدريب المهني لدعم عدد أكبر من الخريجين الإماراتيين في مسارهم الوظيفي عن طريق تحصيلهم للمعرفة واكتسابهم الخبرة أثناء تدريبهم الوظيفي في الشركات التي يلتحقون بها.

وكانت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، أطلقت مبادرة طموحي قبل نحو عام تقريباً بهدف تقديم تدريب عالي الجودة للخريجين المواطنين الذين لم يوفقوا بالحصول على فرصة عمل بعد.

وحرص الفريق المسؤول عن البرنامج على اختيار شركات من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية أبرزها النفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والمواد الغذائية والمشروبات، والحديد والصلب.

ويتلقى المتدرب إرشاداً وتوجيهاً مكثفاً من محترفين ذوي خبرة في مجال عمله، حيث يكتسب خبرة عملية قيّمة، ومهارات وظيفية متنوعة كمهارات حل المشكلات، وتدريباً على الأعمال التجارية والعديد من المهارات الأساسية المهمة التي تؤثر إيجاباً على مستقبله الوظيفي.

وتمتد فترة البرنامج إلى 12 شهراً يحصل خلالها المتدرب على حوافز شهرية وإمكانية التوظيف في الشركات حسب الجدارة والشواغر المتوافرة.

وقالت خولة علي مدير إدارة المواد البشرية التي تشرف على برنامج طموحي: «اكتسبت المبادرة أهمية متزايدة في أوساط الخريجين المواطنين، حيث وصلتنا آلاف الطلبات وقمنا بمقابلة وتقييم المرشحين لضمان استيفائهم لشروط البرنامج الرامي إلى تدريب الخريجين الإماراتيين في أقسام وإدارات الشركات العاملة بجافزا لصقل وتنمية مهاراتهم، ما يعزز من قدراتهم العملية ويحسن من فرص حصولهم على وظائف تناسب تطلعاتهم بعد الانتهاء من فترة التدريب.

وتعتزم المبادرة مضاعفة عدد المتدربين الملتحقين بالبرنامج خلال العام وتوقيع اتفاقيات مع شركات في قطاعات جديدة مبتكرة.