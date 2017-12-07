«الاتحاد للطيران» تُضيف رحلة يومية ثانية للأردن

أبوظبي (الاتحاد)
تعتزم الاتحاد للطيران إضافة رحلة يومية ثانية بين أبوظبي وعمّان، اعتبارًا من 25 مارس 2018.
ومن شأن الرحلتين اليوميتين توفير خيارات أكبر للمسافرين المحليين المتجهين بين أبوظبي وعمّان، مع مواعيد ملائمة ومريحة للمغادرة في ساعات الظهر والمساء المبكرة من العاصمة الإماراتية والعاصمة الأردنية، على التوالي. وتسهم الرحلات الإضافية، التي تتم خدمتها عبر طائرة إيرباص A320 المرتبة وفق نظام الدرجتين، وتحمل 16 مقعدًا على متن درجة رجال الأعمال، و120 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، في تعزيز حركة الربط عبر أبوظبي إلى شبكة أوسع من الوجهات على امتداد آسيا وشبه القارة الهندية.
|
|