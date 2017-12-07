«الاتحاد للطيران» تُضيف رحلة يومية ثانية للأردن

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الاتحاد للطيران إضافة رحلة يومية ثانية بين أبوظبي وعمّان، اعتبارًا من 25 مارس 2018.

ومن شأن الرحلتين اليوميتين توفير خيارات أكبر للمسافرين المحليين المتجهين بين أبوظبي وعمّان، مع مواعيد ملائمة ومريحة للمغادرة في ساعات الظهر والمساء المبكرة من العاصمة الإماراتية والعاصمة الأردنية، على التوالي. وتسهم الرحلات الإضافية، التي تتم خدمتها عبر طائرة إيرباص A320 المرتبة وفق نظام الدرجتين، وتحمل 16 مقعدًا على متن درجة رجال الأعمال، و120 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، في تعزيز حركة الربط عبر أبوظبي إلى شبكة أوسع من الوجهات على امتداد آسيا وشبه القارة الهندية.

وقال بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يأتي تركيزنا على زيادة الرحلات إلى عدد من وجهاتنا العالمية بهدف ضمان توفير خيارات سفر أكثر للضيوف الراغبين بمزيد من المرونة. ويسعدنا أن نقدّم قريبًا رحلتين يوميًا بين أبوظبي وعمّان، تلبية للطلب المحلي المتزايد على تلك الوجهة، وتعزيزًا لسفر الأعمال والترفيه إلى العاصمة الأردنية». وأضاف: «من خلال جدول الرحلات المحسّن، سنتمكّن أيضًا من توفير مواعيد ملائمة لمصلحة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن، وإيجاد رحلات ربط أفضل عبر أبوظبي إلى العديد من الأسواق على امتداد شبكة وجهاتنا».