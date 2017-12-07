«مصفاة الطويلة للألومينا» تحقق 2.6 مليون ساعة عمل من دون حوادث

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مسعود حسين، سفير كندا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاحتفال معها بإنجاز جديد في معايير السلامة حققته شركة كندية متعاقدة تعمل في بناء مصفاة الطويلة للألومينا.

وحققت شركة هاتش، وهي شركة هندسية عالمية مقرها في أونتاريو في كندا، 2.6 مليون ساعة عمل دون وقوع أي حادث تعطل خلال اختبارها لقسم الطاقة والبخار الذي أنشأته في المشروع. ويعادل ذلك عمل شخص واحد لأكثر من 1000 عام دون وقوع حادث عطل واحد.

ويعمل فريق من شركة هاتش مؤلف من 1600 شخص على إنشاء جزء من مشروع المصفاة، ويشمل ذلك تركيب عنفة غازية جديدة ومولدي بخار لاسترداد الحرارة في محطة الطويلة لتوليد الكهرباء وتوصيلهما إلى مصفاة الألومينا الجديدة.

وخلافاً لمعظم أعمال إنشاء مصفاة الطويلة للألومينا، التي تجرى في موقع قريب، فإن معظم أعمال شركة هاتش تتم ضمن منطقة العمل الحالية للمصفاة مما يزيد من مستوى الصعوبات الهندسية أمامها. وقدم مسؤولون من إدارة الإمارات العالمية للألمنيوم للسفير حسين خلال جولته في المصفاة لمحة عن علاقة الشركة طويلة الأمد بالشركات الكندية.

حيث حصلت الشركات الكندية على عقود تزيد قيمتها على 940 مليون دولار من الإمارات العالمية للألمنيوم نتيجة المناقصات التي طرحتها الشركة خلال العقد الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة تنمية الصادرات في كندا، وهي وكالة منح التمويل الخارجي، تمثل أيضاً أحد أكبر ممولي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وقال السفير حسين: «وتمكنت الشركات الكندية من تسجيل تاريخ حافل بالنجاح في التقدم لمناقصات العقود الكبرى التي تطرحها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويسرني أن تتاح لي الفرصة لتهنئة شركة هاتش على أدائها المشرف في عمليات إنشاء مصفاة الألومينا الجديدة التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أحد رواد الصناعة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «أتاحت القدرة التنافسية العالية للشركات الكندية أن تصبح من أهم شركائنا، ونحن في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نضع السلامة دائماً على رأس أولوياتنا، ولهذا أشكر هاتش على أدائها المميز في إيصال مشروع مليء بالتحديات إلى أعلى معايير السلامة».