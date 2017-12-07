762 طياراً و82 مراقباً جوياً مواطناً مسجلون لدى «الطيران المدني»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ إجمالي عدد الطيارين المواطنين المسجلين لدى الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2017 نحو 762 طياراً فضلاً عن 82 مراقباً جوياً مواطناً إلى جانب 389 مهندساً مواطناً لصيانة الطائرات و38 فرداً من أطقم الخدمة الجوية، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة.

وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الطائرات المسجلة في السوق المحلية وصل إلى 873 طائرة، فيما بلغ عدد رخص شركات الطيران إلى 27 رخصة لشركات مسجلة، ووصل إجمالي عدد الطيارين المسجلين إلى 8 آلاف و640 طياراً، فضلاً عن 4 آلاف و296 مهندساً لصيانة الطائرات.

وبينت الهيئة في أحدث الإحصاءات لعام 2017، أن عدد أطقم الخدمة الجوية المسجلين لديها وصل إلى 39 ألفاً و648 فرداً، فيما بلغ عدد شركات صيانة الطائرات 187 شركة، فضلاً عن 17 مؤسسة طبية في قطاع الطيران و46 مؤسسة تدريبية إلى جانب 5 مزودين مرخصين لخدمات الملاحة الجوية.

وأشارت إلى أن عدد شركات الشحن الجوي المرخصة وصل إلى 135 شركة، فيما بلغ عدد المطارات المرخصة في السوق المحلية 10 مطارات. وأوضحت أن هناك 4 ناقلات وطنية مرخصة في السوق المحلية، فيما وصل عدد منظمي الرحلات الجوية إلى 10 مواطنين.