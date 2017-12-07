انتقال سلس إلى الهيكل الجديد للمجال الجوي للدولة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح الانتقال إلى الهيكل الجوي الجديد للدولة الذي تم بدء العمل به أمس، بسلاسة وانسيابية فاقت التوقعات، مؤكدة عدم حدوث أي نوع من الارتباك في الحركة الجوية.

وأكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، لـ «الاتحاد»، أن الانتقال من التصميم السابق إلى الهيكل الجديد لأجواء الدولة، والذي يعد واحداً من أكبر التغييرات على المجال الجوي التي شهدتها المنطقة في تاريخها، كان ناجحاً بامتياز، حيث اتسمت عملية التحول بالسلاسة والانسيابية التي فاقت التوقعات.

وأوضح أن الهيكلة الجديدة للمجال الجوي لدولة الإمارات تشكل قفزة نوعية جديدة في كفاءة إدارة المجال الجوي، بعد أن تم تحويل منطقة معلومات الرحلات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أول مجال جوي في العالم قائم بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء، مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بوساطة الأقمار الصناعية RNAV-1(GNSS).

وأكد السويدي أن الانتقال إلى الهيكل الجديد للمجال الجوي لدولة الإمارات سوف يسهم بشكل كبيرة في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة سعة الأجواء بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، بالإضافة إلى تقيل فترة انتظار الطائرات في الأجواء بما ينعكس على انخفاض التكلفة لشركات الطيران، مع توفير ما يصل إلى 15 مليون دولار (55 مليون درهم) سنوياً من التكلفة التشغيلية.