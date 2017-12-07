«ريثيون» تؤسس شركة في دولة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ريثيون»، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز RTN، عن تأسيس شركة جديدة مملوكة لها بالكامل تحت اسم «ريثيون الإمارات» في أبوظبي.

وتتزامن هذه الخطوة مع الذكرى السنوية الثلاثين لشراكة «ريثيون» مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدعم تأسيس «ريثيون الإمارات» الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، عبر إنشاء شركة متخصصة في مجالات الدفاع، تعزز التحول الرقمي السيبراني الآمن، وتسهم في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتطوير قوة عاملة على مستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.

وقال توماس كينيدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون»: «يعد تأسيس (ريثيون الإمارات) خطوة راسخة نحو الأمام ضمن إطار تحالفنا طويل الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة».

قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «ريثيون الإمارات» جون براونايس: «نركز على توسيع قدرات (ريثيون) وشركائها في دولة الإمارات، عبر توظيف وتطوير المواهب المحلية، وبناء قاعدة توريد قوية، وتطوير حلول تكنولوجية جديدة».