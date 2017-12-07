الإمارات تشارك في اجتماع وزراء العرب للاتصالات والمعلومات

القاهرة (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في أعمال الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والتي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء الاتصالات أو ممثلين عنهم في الدول العربية.

وترأس وفد الهيئة المشارك في الاجتماع حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تسلم مصر رئاسة الاجتماع في دورته الحالية، خلفاً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال حمد عبيد المنصوري: «إن الجهود العربية المبذولة ضمن إطار الاتصالات يمكن اعتبارها نموذجاً للعمل المشترك، الهادف إلى تحقيق الأهداف الإقليمية لخدمة مجتمعات المنطقة وشعوبها. وقد تجلى ذلك في العديد من الأطر والهياكل الإقليمية، مثل الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات التي تترأسها دولة الإمارات، حيث تشرفنا باستضافة اجتماعها الخامس عشر في سبتمبر الماضي. ونحن نتطلع إلى استمرار العمل بروح الفريق العربي الواحد، تحقيقاً لتطلعاتنا جميعاً في أن يكون قطاع الاتصالات المحرك الأكثر قوة للتنمية المستدامة في بلداننا، ولمصلحة أجيالنا المقبلة».

وأضاف: «كما تعلمون، فإن دولة الإمارات تستضيف في العام المقبل مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي ينعقد في الفترة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018. ويشرفني أن أنتهز هذه الفرصة لكي أوجه لكم الدعوة لحضور هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يمثل أهم المؤتمرات العالمية في قطاع الاتصالات. ونحن على يقين بأن الدورة المقبلة من المؤتمر، تشهد المزيد من الحضور العربي، بما يعكس اهتمامنا جميعاً بهذا القطاع، ورهاننا عليه كأساس للتوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد والتعليم والصحة، وغيرها من المجالات الحياتية. ولقد شهدنا خلال الاجتماع الأخير للفريق العربي المكلف التحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين، والذي انعقد في دولة الإمارات، ما يؤكد على جاهزية الوفود العربية للاستفادة من هذه المنصة المهمة، وتعزيز تفاعلها مع العالم في هذا الإطار».