أحمد بن محمد يكرم الشركاء الاستراتيجيين 2017

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين 2017، والذي نظمه مركز دبي المالي العالمي بهدف تكريم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على دعمها المستمر للمركز، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نجتمع اليوم للاحتفال بروح التعاون القوية بين كافة الجهات الحكومية في دبي، حيث يلعب كل واحد منا دوراً مهماً في تحقيق الرؤية الحكيمة التي وضعها لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي لطالما ألهمتنا وحفّزتنا على المساهمة في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات عموماً كعاصمة عالمية للتسامح والتنوّع وكمركز اقتصادي مرموق، منوهاً بأن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي كان لها الأثر في نجاح مركز دبي المالي العالمي، وفي تحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي المالي العالمي وهم: هيئة الصحة بدبي، ومحاكم دبي، وجهاز أمن الدولة بدبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، واللجنة العليا للتشريعات، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وهيئة الأوراق المالية والسلع. وشهد الحفل تنظيم عدد من الجلسات التوعوية، قدّمها ممثلون عن الهيئات التنظيمية الثلاث في مركز دبي المالي العالمي.

حيث قام ممثلو «سلطة مركز دبي المالي العالمي» بتقديم لمحة عامة عن استراتيجية النمو 2024 للمركز وخططه المستقبلية، فيما قدّم فريق «سلطة دبي للخدمات المالية» لمحة سريعة عن هيكلها التنظيمي، ليلقي المشاركون من «سلطة تسوية المنازعات» الضوء على إطار العمل القضائي في المركز ومختلف الهيئات الفرعيّة التابعة له، كما شارك ممثلو الهيئات الثلاث في جلسة حوارية ناقشوا خلالها خططهم واستراتيجيتهم المشتركة لمواصلة الارتقاء بمكانة المركز ودبي عالمياً، وتطوير مستقبل قطاع الخدمات المالية في المنطقة.