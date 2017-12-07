أكلات لا تسبب السمنة أو الضغط

هناء الحمادي (أبوظبي)

تظل المأكولات البحرية لها عشق خاص عند أهل الإمارات، ولأنهم أبناء بيئة بحرية، كانت تعتمد على الغوص، شكلت المأكولات البحرية وجبات صحية أساسية، وما زالت تتصدر موائد الكثير من العائلات الإماراتية ذات النكهة المختلفة في المذاق.. لذا اختار علي المرزوقي تنفيذ فكرة مغايرة، تعتمد على الأكلات البحرية من باب التميز في مشروعه عبر «إنستغرام»، الذي يعج بالكثير من المشاريع المتشابهة، حيث توجه لهذا المجال ليقدم وجبات تتميز بمكوناتها الصحية المفيدة التي لا تسبب السمنة أو أمراض الضغط والسكري.

الفكرة مختلفة وفي النكهات والتقديم أيضاً، حيث تتميز بمذاق لكل طبق عن الآخر.

ويقول المرزوقي: «خبرة والدتي في عالم الطبخ، وفي إعداد الأكلات البحرية، خاصة هو ما يميز طريقة الطهو، فبعد التشاور والتحاور معها انطلق مشروع «king_Lobbster»، حيث تقوم بإعداد النكهات الخاصة لكل طلبيات الزبائن، والتي تتنوع ما بين النكهات «الخاصة» التي تتميز ببهارات تعد منزليا، بالإضافة إلى نكهة «الكاري» التي تضاف لها بهارات ذات مذاق حار، وقد يكون عادياً بحسب طلب الزبائن، أما نهكة «الشرم»، فهي تحتوى على صوص الربيان. بينما نكهة «حامض حلو»، فهو مزيج ما بين دبس الرمان والليمون، ولكل نكهة هناك إقبال كبير من الزبائن عليها، بحسب الرغبة ويزداد الطلبات عليها أيام التجمعات العائلية أو خلال أيام الأسبوع».

ما يميز مشروع «كينغ لوبستر» هو طريقة تقديمه، حيث توضع كل الأكلات البحرية في «قعد»، أي سطل طبع عليه شعار المشروع، ويغلف بطريقة جيدة، ويرافق ذلك مجموعة من الأكلات البحرية، مثل لوبيستر، والقباقب، ونقر، ومحار، وغيرها من الأكلات البحرية، بجانب طبق السلطات والرز الأبيض وليمون، بالإضافة إلى المفرش ومريول وقفازات، وذلك من باب دقة التنفيذ في نظافة الطلبات.

وأوضح أنه منذ انطلاق المشروع، وما زال الإقبال كبيراً على المشروع لإنه يقدم المأكولات البحرية طازجة، التي تتوافر، حسب حالة الجو، وتتسم ببهارات وخلطة مميزة لكل نكهة.