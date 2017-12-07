الملل سر العلاقات الزوجية الناجحة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف الكاتب والمفكر الأميركي مارك مانسون عن أن سر العلاقة الزوجية الطويلة الناجحة يكمن في أمر سهل للغاية وأبسط مما يظن الكثيرون وهو الملل.. وأعرب مانسون في كتابه الذي يحمل عنوان «الفن الخفي في اللامبالاة» عن اعتقاده بأن العلاقة المستمرة ينبغي أن تكون مملة قدر الإمكان، على الرغم من أن ذلك قد يبدو غريباً، إلا أن سبب بقاء الزوجين السعيدين اللذين تجاوز عمرهما 80 عاماً معا لمدة 60 عاماً، لا يرجع لسفرهما على متن طائرات خاصة أو قضاء عطلات مجنونة، بل لأنهما استطاعا أن يعيشا حياة مملة.

وأشار تقرير لموقع independent إلى توضيح مارك أن قدرة الزوجين على قضاء عام بعد عام، وهما يجلسان في المنزل نفسه، ويتحدثان عن الأشياء المملة، ويشاهدان التلفاز من دون أي شيء مثير أو أحداث درامية مهمة أمر صحي يجب أن يتفهمه الناس، لاسيما أن الجميع لا يرغبون بأن يكونوا مملين، بل يريدون أن يكونوا شخصيات مثيرة للاهتمام ولديهم حياة مليئة بالأحداث.

وأوضح مانسون أن ما يجعلك شخصاً مميزاً ومعقداً، يجعلك فظيعاً في علاقتك العاطفية، لذلك فإننا بحاجة لزراعة المزيد من الملل في حياتنا، ويجب أن ننظر إلى الملل على أنه شيء جيد للعلاقات.