مسنان يتزوجان بعد قصة حب

أبوظبي (الاتحاد)

التقى فرانك فولكنر «92 عاماً» مع دورين فيرنيت «85 عاماً»، بالصدفة في غرفة انتظار الطبيب قبل عام، ومنذ ذلك الحين أثبتا أن الحب لا يعرف عمراً ولا حدوداً.

ووفقاً لما ذكره موقع metro فإن الزوجان من مقاطعة كومبريا الإنجليزية، وقد وقع فرانك في غرام دورين على الفور، وطلب الجلوس بجانبها في عيادة الطبيب، إلا أن توتره منعه من التحدث إليها، لذلك ترك لها بطاقة تحتوي على رقم هاتفه، وظل ينتظر بصبر نافد حتى هاتفته. وبدأت قصة حب أكثر من رائعة بين الزوجين اللذين كانا أرملين بعد زيجتين دامتا أكثر من 60 عاماً، إذ كان فرانك متزوجاً من بريدجيت لمدة 66 عاماً، ودورين متزوجة من روبرت لمدة 63 عاماً. وعلى الرغم من خشية فرانك إعلان حبه لأبنائه الأربعة لأنه فقد زوجته حديثاً، فإنه لم يستطع منع نفسه من التقدم بطلب لزواج دورين بعدما تأكد الاثنان أنهما متوافقان في كل أمور الحياة بشكل غريب.

ولكن كان رد فعل كل من الأسرتين إيجابياً بشكل كبير، ومن المقرر أن يتزوجا بحضور 69 ضيفاً من الأبناء والأحفاد، على أمل أن تمثل قصة حبهما أملاً لأي مُسن يشعر بالوحدة.