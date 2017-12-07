لحية النجوم.. هوس في عيادات التجميل

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت زراعة شعر اللحية الآن عملاً تجارياً مزدهراً، مستوحى من نجوم هوليوود مثل توم هاردي وديفيد بيكهام وبرادلي كوبر.

وكشف بحث جديد نشره موقع the sun أن عدد الرجال الذين يرتادون عيادات ومراكز التجميل لإجراء زراعة شعر اللحية التجميلي ارتفع بمعدل ثلاثة أضعاف في غضون عامين فقط.

وتعتبر جراحة زرع اللحية إجراء بسيطا إلى حد ما، إذ تتضمن هذه التقنية إزالة بصيلات الشعر من الشخص نفسه من الجزء الخلفي من فروة الرأس «حيث يكون الشعر أكثر سمكاً»، ثم زرعها في أي بقع فارغة سواء على اللحية أو السوالف.

وبمجرد الانتهاء من العملية، يبدأ شعر اللحية في النمو على الفور، ويصبح المرضى عادة قادرين على الحلاقة بعد أسبوعين فقط، إلا أن الإجراء ليس رخيصاً، حيث يبلغ متوسط ​​التكلفة ما بين 3000 إلى 7000 جنيه استرليني، على حسب عدد الشعر.

ولم يعترف الكثير من المشاهير بإجراء جراحة زرع شعر اللحية، ولكن كانت هناك تكهنات حول بعض المشاهير الذين ظهروا بلحى سميكة إضافية خلال فترة وجيزة.

واعترف نجم واحد علناً بإجراء الجراحة وهو الممثل التليفزيوني كايل كريستي، الذي كشف أنه استغرق 12 ساعة في زرع شعر الخدين من العنق ومنطقة الشارب.