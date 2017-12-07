أحلام اليقظة دليل الذكاء والإبداع

القاهرة (الاتحاد)

أكدت دراسة حديثة أن أحلام اليقظة علامة على التفكير الفعال والمبدع، حيث وجد الباحثون في معهد جورجيا التقني الأميركي أن الأشخاص الذين تميل عقولهم إلى الشرود عما يفعلونه من مهام يميلون إلى تسجيل معدلات أعلى من الذكاء والابتكار.

وحسب موقع dailymail: عندما قارنوا مسح دماغ المشاركين في الدراسة، وجدوا أن من يستغرقون في أحلام اليقظة تكون عقولهم أكثر كفاءة، حيث يركزون على الطاقة المعرفية لأفكار أخرى .

وقال أحد فريق البحث الدكتور إريك شوماخر إن الأشخاص الذين لديهم إبداعات أعلى، ومستوى ذكائهم مرتفع، يميلون إلى السرحان والشرود أكثر من غيرهم.

وأضاف أن النتائج تدحض الفكرة السائدة لدى معظمنا بأن الشرود يدل على فشل السيطرة على الأفكار والمهام، حيث تدل الدراسة على أن هناك بعض الحالات التي قد لا يكون فيها «السرحان» دليلاً على عدم التكيف.

ويأمل فريق البحث أن تساعد نتائجهم الجديدة على تحديد الأوقات التي يمكن أن تكون العقول الهائمة مفيدة في مجالات التعلم .