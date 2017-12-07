عوض المسلّمي.. كبير مطربي اليمن

القاهرة (الاتحاد)
عوض عبدالله المسلّمي.. علم غنائي يمني كبير، تمتع بصوت جميل، وأجاد وأبدع في أداء الحمينيات اليمنية، وبعض ألوان الغناء العربي، وحفظ الكثير من القصائد التي جعلت منه واحداً من كبار المطربين المشهورين، ومن أساطين الغناء اليمني، وقضى نصف قرن في خدمة تراث وطنه وحفظه وإشهاره وتخليده.
ألحان حضرمية
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بصمة واضحة
ولم تقتصر شهرته على عدن، وامتدت لعموم اليمن قاطبة، وجاوزتها إلى جيبوتي والصومال والحبشة، وأسس تختاً موسيقياً ضمّ بعض العازفين، وكان من أشهرهم محمد سعد عبد الله الذي استفاد كثيراً من رفقته للمسلمي الذي سجل أول أغنية له «من للباب ذا المغلق» عام 1951، ولم يقتصر على الغناء العاطفي، وكانت له بصمته الواضحة في الغناء الثوري، موجة ذلك العصر، فاشتهر بأغانيه الحماسية للعروبة والقومية والتحرير والاستقلال، ومنها الأغنية الشهيرة «الهاشمي قال هبوا يا رجال»، و«كل العرب لليافعي يوم القتال»، و«كل العرب رددت يحيا جمال»، وقدم أكثر من مئة أغنية، منها «أسمر كحيل الطرف»، و«الا قامت ليلى»، و«السعيد الذي»، و«دام الأنس»، و«ملكت على القلب»، و«يا رعا الله»، و«يا مكحل عيوني بالسهر»، و«يا من لقى قلبي»، و«يا هلال الفلك»، و«يقولون لي ما للكآبة حلّت»، وتوفي بعد صراع مع مرض السرطان في 1 نوفمبر 1975.