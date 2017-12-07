«زايد التراثي».. ملتقى فنون العالم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

مزيج من فنون العالم يقدمها مهرجان «الشيخ زايد التراثي» في دورته الجديدة التي تقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، ضمن فعاليات وأنشطة تراثية مميزة، التي نالت اهتمام عشاق هذه النوعية من الفنون التراثية والشعبية التي عبرت عن حياة الآباء والأجداد في الماضي، إلى جانب مسيرة التراث العالمي التي جذبت جماهير غفيرة من زوار أجنحة المهرجان، التي اتخذت من كل بلد فرقة خاصة بها تمثل جناحها في مسيرة أشبه بكرنفال فني مليء بأنواع مختلفة من الموسيقى والأهازيج الشعبية واستعراضات الفرق الأجنبية التي تقدم صوراً من موروثها الشعبي.

بين أروقة ساحات مهرجان الشيخ زايد التراثي أضفت العروض الشعبية والتراثية الإماراتية والمصرية والأردنية والمغربية واليمنية والكويتية وكذلك من بلاد أجنبية وآسيوية مختلفة، التي نظمتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منذ انطلاقته في الأول من ديسمبر الماضي، جواً من السعادة على الحضور الذين تابعوا باهتمام هذه العروض والمسيرة المتميزة التي جمعت مزيجاً من الفلكلور المحلي والعالمي، والتي تجولت داخل ساحات الحدث التراثي الضخم.

حب الوطن

ومن أبرز هذه الفنون، الحربية والأغنيات التراثية التي تتغنى بحب الوطن والولاء والانتماء، التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعن مشاركتها يتحدث حميد سالم العامري، مشرف الفرقة: نشارك كل عام في دورات «زايد التراثي» الحدث الثقافي التراثي الأبرز في أبوظبي والمنطقة، والذي يحمل اسماً غالياً على قلوب كل الإماراتيين، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن الفرقة تتخذ من المهرجان منصة لتقدم بعض العروض التراثية التي تحث على الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وذلك باستخدام الآلات الموسيقية القديمة منها «القرب» و«الطبول العربي» و«الكأس النحاسي» و«المزمار»، وتؤدي خلال أيام المهرجان بعض الأغنيات التراثية مثل «زعيمنا» التي أداها الفنان الإماراتي ميحد حمد، وأغنية «والله رجال» التي تؤديها مجموعة الإمارات.