ماكلارين «720S GT3» تنضم لسباقات «جي تي»

دبي (الاتحاد)

تعتزم «ماكلارين أتوموتيڤ»، الشركة البريطانية المتخصصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة والخارقة، توسيع أنشطتها المتفوقة في مجال سباقات فئة «GT» مع عدد من المبادرات الجديدة، وتتمثل أبرز هذه المبادرات بالإعلان عن انضمام سيارة جديدة من طراز «720S GT3»، حيث ستبدأ اختبارات الطراز الجديد خلال العام القادم.

وتستفيد سيارة ماكلارين «720S GT3» الجديدة من الخبرات والمعارف الواسعة في مجال السباقات والفوز بالبطولات، التي اكتسبتها ماكلارين على مدار ستة مواسم من أنشطة رياضة السيارات. وبعد خضوعها لبرنامج تطوير مكثف خلال موسم عام 2018، ستشق سيارة «720S GT3» طريقها نحو المشاركة التنافسية الأولى مع فرق العملاء خلال موسم عام 2019، وستكون متوافقةً تماماً مع جميع اللوائح التنظيمية الخاصة بفئة «GT3» ومؤهلةً للتنافس في كل سلاسل سباقات «GT3» حول العالم.

ويوفر هيكل «MonoCage II» الأحادي والمصنوع من ألياف الكربون والمتواجد في قلب الإصدار الطرقي من سيارة «720S» الأساس لسيارة ذات محرك مثبت في المنتصف ونظام دفع خلفي من المنتظر أن تحظى بجاذبية كبيرة بين أوساط السائقين المحترفين والناشئين على حد سواء.

وتوفر النسخة المعدّة خصيصاً للسباقات من محرك ماكلارين «M840T» ثماني الأسطوانات وثنائي الشواحن التوربينية ذي سعة 4.0 ليتر مصدراً للقوة الجبارة من خلال نظام نقل الحركة المتتالي سداسي السرعات والمخصص لرياضة السيارات.

ويتم تشكيل جسم سيارة «720S GT3» ذي الإعداد الأمثل بالنسبة للديناميكا الهوائية من ألياف الكربون المركبة وخفيفة الوزن، مع حزمة «بيسبوك» المخصصة للأداء الأيروديناميكي المعزز، كما يتألف نظام التعليق من مخمدات قابلة للتعديل ونوابض لولبية في الأمام والخلف خضعت جميعها لعمليات اختبار وتجريب واسعة النطاق.

وتتبع سيارة «720S GT3» خطى سيارة «650S GT3» التي أثبتت نفسها كسيارة سباق متفوقة وقادرة على الفوز بالسباقات وإلحاق الهزيمة بأبرز الطرازات المنافسة ضمن أقوى سباقات «GT» حول العالم منذ إطلاقها عام 2014.

واستطاعت هذه السيارة حصد الألقاب ضمن جميع القارات الأربع التي خاضت سباقات على أراضيها، بما يشمل سلسلة سباقات «لومان» الآسيوية وبطولة «GT» الأسترالية وبطولة «باثورست 12 ساعة» وكأس «سلسلة بلانبان جي تي للتحمل» و«تحدي بيريللي العالمي».

وتعتبر هذه السيارة نسخةً مطورةً من سيارة «12C GT3» الأصلية التي تم إطلاقها عام 2010. وبعد خضوعها لبرنامج تطوير مكثف على مدار موسم عام 2011، ظهرت سيارة «12C GT3» للمرة الأولى مع فرق العملاء خلال العام التالي لتحقق الفوز في 19 سباقاً، فضلاً عن صعودها إلى منصة التتويج وتحقيقها للمركز الأول على شبكة الانطلاق 19 مرةً في سباق «سبا 24 ساعة» الأسطوري.