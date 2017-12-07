سيارات كلاسيكية نادرة في دبي

دبي (الاتحاد)

استضافت مدينة دبي، النسخة الثانية من المعرض الحصري «جلف كونكورس 2017» الذي يجمع 50 سيارة من أروع النماذج النادرة والكلاسيكية، ويزوره جامعو السيارات والمهتمين بها من أرجاء المنطقة والعالم.

وتتضمن القائمة المعروضة خلال الحدث أكثر من 50 سيارة فخمة وفريدة، تتنوع ما بين الطرازات الكلاسيكية والرياضية والفاخرة. وتحضر مجموعة من الطرازات المصنوعة في بداية القرن العشرين، مثل مرسيدس إس إس كاي من عام 1922، وسيارة نادرة من طراز كورد من عام 1936، وسيارة لاند روفر الفئة 1 من عام 1951 والشبيهة بسيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة، كانت تستخدم لاستكشاف الصحارى في الإمارات والدول الأخرى.

وحضرت السيارات الرياضية الكلاسيكية من منتصف القرن الماضي بقوة خلال معرض جلف كونكورس لهذا العام، مع تواجد أبرز العلامات التجارية الراقية، مثل: جاغوار، وستينغري، ولانسيا، ولامبورغيني.

ولإكمال الطرازات الكلاسيكية، تنضم مجموعة من السيارات الحديثة من الشركاء الرسميين، مثل: رولز رويس، وجاغوار، ولاند روفر، وبنتلي، وبورشه، وآستون مارتن، وشركة تالاكرست المتخصصة بطرازات فيراري الكلاسيكية، والتي تضمن بالتأكيد إبهار الحاضرين وحثهم على الإسراع لإخراج هواتفهم لالتقاط الصور لهذه الطرازات المذهلة على مروج التراس الشمالي الجديد في فندق برج العرب.