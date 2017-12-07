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ابتكرتا مبادرة «تحدي دبي 300» و«البحث عن الكنز»

هبة وشوق.. أختان تبحران في ثقافات العالم
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تاريخ النشر: الجمعة 08 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

هبة بن رضا تخرجت في جامعة زايد في دبي عام 2010 بشهادة بكالوريوس في العلاقات الدولية وعلوم الاتصال بدرجة امتياز، وتم اختيارها في عدة برامج لتمثيل دولة الإمارات في أميركا وسكوتلاند وبريطانيا، درست لمدة عامين «الثقافة والفنون» خلال برنامج الزمالة من تنظيم المجلس البريطاني وهيئة أبوظبي للثقافة والفنون، ثم حصلت على رخصة «الإرشاد السياحي» من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لتكون بذلك رائدة إماراتية في مجال الإرشاد السياحي.

لم تعشق هذا المجال فقط، بل سارت أختها «شوق» على النهج نفسه، فهي أيضاً طالبة مميزة، حصلت على بكالوريوس العلاقات الدولية والإعلام بدرجة امتياز من جامعة زايد عام 2017، وتعد سفيرة شباب الإمارات إلى كوريا الجنوبية، حيث أكملت منحة للتعليم العالي في جامعة نيويورك أبوظبي، ثم حصلت على رخصة الإرشاد السياحي من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عام 2017.

مرشدات سياحيات

هبة من أوائل المرشدات السياحيات اللاتي يمارسن المهنة، ولديها حب كبير للتعرف على تقاليد الشعوب، فحبها للسفر مكنها من التعرف على الكثير، ومع خلفيتها في دراسات العلاقات الدولية، والإعلام والاتصال والعلوم الثقافية والسياحية، تكون لديها تقدير كبير لتنوع الثقافات، وبالأخص ثقافة دولتها مما زاد شغفها لمشاركة جمال تراث الإمارات مع العالم، حيث تعتبر سفيرة لدولتها، ومن هنا أطلقت هبة اسمها في مجال السياحة تحت مسمى «كشتة مع هبة»، وبعد توسعها في مجال السياحة تبعت «شوق» خطاها لتصبح مرشدة سياحية مرخصة، وبدؤوا معاً شركتهم للسياحة «إماراتي كشتة».

وتقول هبة: «من خلالها نصطحب الزوار في رحلة ممتعة لاكتشاف تراث وعادات وتقاليد دولة الإمارات عن طريق رحلات وسيراً على الأقدام مع تجارب إماراتية أصيلة وإعداد مسابقات البحث عن الكنز التي نالت إعجاب الكثير من الزوار غير ذلك، كما تتضمن الرحلة أيضاً سرد قصص عن الأجداد. ... المزيد
     
 

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