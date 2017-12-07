نصائح لتجهيز الديكورات المنزلية

خولة علي (دبي)

تجهيز منزل جديد يسبب القلق لأصحابه، نظراً لعدم توافر المعلومات الكافية في كيفية انتقاء عناصر الديكور الداخلي، من أبسط قطعة فيها إلى أكبرها، بما يتوافق مع احتياجات كل ردهة أو فراغ من المنزل، وقد يكون تجهيز الديكورات المنزلية من الصفر عمليةً مرهقة ومكلفة، إلا أن التحلي بالصبر واتخاذ الوقت الكافي لجمع المعلومات من شأنهما أن يساعدا في تسهيل هذه المهمة الشاقة وتحويلها إلى نشاط ممتع بمختلف مراحله.

ويقدم أدريان شوا، المدير العام لشاتلز آند مور بعض النصائح التي تجعل من عملية اختيار الديكورات المنزلية بحد ذاتها جميلةً كالنتائج التي تعطيها قائلاً: على الرغم من وجود عدد كبير من متاجر الأثاث، فإن صالات العرض التي تقدم النمط الخاص الذي تفضلونه قد تكون معدودة.

. عليكم أولاً أن تقرروا الملامح الأساسية لنمط الديكور - عصري، كلاسيكي، أو ريفي - ثم البحث عن مزود يقدم قطعاً من الأثاث تتلاءم مع خياركم.

. ابحثوا عن الإلهام لا يتحلى الجميع بالقدرة على التوصل إلى طابع أو تصميم جذاب للديكور الداخلي من تلقاء أنفسهم.