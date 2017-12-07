تصاميم خلابة وديكورات من وحي العمارة التايلاندية

أبوظبي (الاتحاد)

دائماً يبهرنا ما نراه في الفنادق من تصاميم وديكورات خلابة وراقية لصالة الاستقبال والغرف والوجهات الخارجية الخاصة به، التي نشعر من خلالها بالراحة والهدوء والاسترخاء، والاستمتاع بالأوقات التي تمضيها أثناء العطلة لتشعر وكأنك في المنزل، ويحتاج محبو الاسترخاء من عناء اليوم مكاناً مميزاً يتسم بالبساطة والرقي في استخدام الألوان والتركيز على مساحة الغرفة، ما يمنح الشعور بالراحة والتخلص من التوتر.

ويعتمد تجهيزات الفنادق على الأكسسوارات والأثاث والمفروشات التي يتم شراؤها طبقا للمواصفات، والاشتراطات والمعايير المحلية والدولية، بما يحقق ويوفر الراحة التامة والأمان للنزلاء، حيث يعتبر منتجع «أنانتارا النخلة دبي» من أحد الفنادق الذي يتميز بديكور وأثاث ومفروشات مستمدة من وحي العمارة التايلندية في ظل أجواء عربية مختلفة، تسافر بك إلى أجواء فريدة بعيداً عن صخب الحياة، حتى أصبح الوجهة المميزة بإحدى العجائب التي من صنع الإنسان على ساحل دبي، والتي تجذب كل الفئات من خلال توليفة مميزة من الهدوء والفخامة.

وتجمع ديكورات المنتجعات بين العصرية مع تراث العمارة التايلندية القديم، مع المزج بين لمسات عربية من حيث الأكسسوارات والمفروشات، ليندمج الديكور بسلاسة البيئة المحيطة به، إذ يعمل المهندسون المعماريون على تصميم ديكورات ذات طابع خاص داخل الغرف التي تقع على بحيرات هادئة وحدائق استوائية ساحرة، مزودة بمسبح خاص مترامي الأطراف، وألواح أرضية زجاجية ذات لمحةً ساحرة عن الحياة البحرية في الأسفل.

وتتميز ديكورات المنتجعات بلمسات التصميم الداخلي المميز والإضاءة الطبيعية الغامرة والمناظر الساحرة التي تمزج بين الأسلوب المثالي والراحة الملموسة الرائعة، فالجدران الخشبية داكنة اللون البني، والمنسوجات حمراء اللون التي تشتهر بالمدن الآسيوية في طرازها المعماري أكثر ما يميز ديكورات المنتجعات، وكأنك تعيش في دولة الإمارات بروح تايلندية في «النخلة دبي»، إلى جانب الستائر والمشربيات والثريات التي تم توزيعها بطريقة مميزة، وحملت ألوانها بين الأبيض والأصفر الداكن ليشعر من يجلس فيها بالرفاهية التامة.